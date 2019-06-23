الاصلاح والاعمار: 14 نقطة سلبية في أداء حكومة عبد المهدي

2019/06/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بينها التراجع الأمني في المناطق المحررة وانتشار السلاح بغداد ـ الصباح الجديد: اصدر تحالف الاصلاح والاعمار تقييما للأداء الحكومي للفترة من 25 تشرين الاول 2018 ولغاية 22 حزيران 2019، تضمن 14 ملاحظة سلبية من بينها التهاون في مكافحة الفساد و التراجع الأمني في المناطق المحررة وانتشار السلاح.وجاء التقييم عبر بيان، تلقت “الصباح الجديد” ...

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