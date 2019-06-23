مجلس النواب يعتزم ” الاستفهام ” من عبد المهدي عن التلكؤ في برنامجه الحكومي

2019/06/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: يـسـتـعـد مـجـلـس الــنــواب لاسـتـضـافـة رئـيـس الــوزراء عـادل عبد المـهـدي، قبل نهاية الفصل التشريعي الـثـانـي لمناقشة مـا تـم انـجـازه في البرنامج الحكومي، فـي مـا يتعلق بالمشاريع المتلكئة الـخـاصـة بـالـخـدمـات.وقـال عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية، رائد فهمي، في تصريح صحفي امس الاحد ان “اللجنة مستمرة في تقييم البرنامج الحكومي فـضـلا عـن ...

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