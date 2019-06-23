مالديني يبدأ مفاوضاته مع لاعب ريال مدريد

2019/06/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بدأ باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان الإيطالي، مفاوضاته مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة.وبات من المتوقع رحيل هيرنانديز عن قلعة “الميرينجي” خلال الصيف الحالي بعد تعاقد ناديه مع الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي قادما من ليون، فضلا عن وجود البرازيلي المخضرم مارسيلو.ونشر برنامج “الشيرنجيتو” […]

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