2019/06/23 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الاحد، عن ادراج التصويت على استكمال الكابينة الحكومية بجدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد”.

وذكر بيان للمجلس تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن الجدول يتضمن ايضا التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية فضلاً عن قراءة ومناقشة بعض مشاريع القوانين.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستكمل التصويت على الكابينة الحكومية بجلسة الغد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستكمل التصويت على الكابينة الحكومية بجلسة الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).