2019/06/23 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: واثقون من القدرة على بدء المحادثات عندما تكون إيران مستعدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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