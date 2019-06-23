تعرف على اسماء الاوائل بنتائج الصفوف المنتهية باقليم كوردستان

2019/06/23 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان عن تمكن 3 الاف طالب في الصفوف المنتهية من التحصل على درجات تراوحت مابين 90 – 100 لنتائج الدور الاول.الاوائل للدراسة المتوسطة الاول انور شيرزادالثاني محمد علي عثمانالثالث سناء مقداد مولود حاتم‎الصف 12 علميالاول منصور قادر الثاني شايان شمال.دياكو محمد.هزي بنكين.ساريز شوانالثالث داليا هاشم، اسيا صالح، علي قادر، ميركمال محمد، لارا اوات، نالي هيوا حمه سعيد، هستي عثمان صالح، زير محمد رسول، سروشت زاهر علي كريم، شيدا حمدامين عبدالقادر .الصف 12 الادبي الاول سهند سركوتالثواني، هدية بدرخان سعيد وكوثر محمد الثوالث: زينب وهاب محمد ونارنج عثمان‎اوائل الاعدادية المهنيالاول ايوب هزار الثاني: سوما محمد فاتح الثوالث : سارا هيرش ولانه كمال

الاعدادية زراعيالاول: زليخا انورالثاني لافان مصطفى الثالث : يوسف فهد

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اوائل المهني (السياحي)الاول : اريا نبزالثاني بيمان عمرالثالث:روزا محمد

الاوائل المهني (قسم الدراسة الاسلامية)الاول: عبدالله يوسفالثاني: زينب نيازيالثالث: سرباز كاوان‎

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