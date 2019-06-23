انسحاب عضوين من كتلة ارادة

2019/06/23 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائبان عن كتلة ارادة، يوم السبت، انسحابهما من الكتلة والعمل بشكل مستقل داخل مجلس النواب العراقي.

وقال النائب ملحان مكوطر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب العراقي انه “بالنظر للظروف التي يمر بها بلدنا وتماشيا مع رغبة المرجعية بتحقيق مصالح الجماهير وتوفير ما يتطلع له الشعب من اصلاح وتغيير، فنحن النائبان ملحان مكوطر وعبد عون العبادي نعلن انسحابنا من كتلة ارادة”.

واضاف مكوطر ان “عملنا سيكون بشكل مستقل داخل مجلس النواب لتحقيق تطلعات الجماهير”، حسب قوله.

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