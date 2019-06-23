2019/06/23 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم انسحابه من رئاسة التحالف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم ينسحب من رئاسة تحالف الاصلاح والاعمار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم ينسحب من رئاسة تحالف الاصلاح والاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).