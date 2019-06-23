2019/06/23 | 22:11

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العثور على رفات شهيد في الأنبار باعتراف ارهابي عربي الجنسية

بغداد/...اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، العثور على رفات شهيد من منتسبي مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، ان" استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال اعترافات احد المتهمين الملقى القبض عليهم وهو عربي الجنسية، تمكنت من العثور على رفاة احد الشهداء المغدورين من منتسبي الدفاع المدني بمحافظة الانبار في منطقة الچليبات الوسطى ضمن صحراء الانبار".

وأضاف ان" العملية جاءت بالتعاون مع استخبارات شرطة الحدود".انتهى1

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