أوروبا تسعى لإنشاء منظمة تجارة عالمية دون واشنطن

2019/06/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تبحث المفوضة الأوروبية لشئون التجارة، سيسيليا مالمستروم، مع البلدان الأخرى إمكانية إنشاء محكمة تحكيم جديدة خارج منظمة التجارة العالمية (WTO).وتسوى النزاعات التجارية بواسطة 3 أشخاص، يختارهم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من بين الأعضاء السابقين في هيئة الاستئناف في المنظمة.ويرى الموقع، أن ذلك قد يتحول في النهاية، إلى “منظمة تجارة عالمية […]

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