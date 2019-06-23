عمار الحكيم ينسحب من تحالف الاصلاح الان على تويتر

2019/06/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمار الحكيم على تويتر نجدد رؤيتنا ان #العراق بحاجة لرجال دولة لا رجال سلطة، رجال يبحثون عن نجاح المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب لا رجالا يبحثون عن نجاح مشاريعهم الشخصية وتطلعات حاشيتهم ومريديهم .

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