النقل تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 4،5 درجة وتبعد 25كم عن مدينة خانقين

2019/06/23 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة النقل، اليوم الاحد، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي

سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 2019/6/23 في الساعة 7،52 حسب التوقيت المحلي

للمدينة الواقعة ضمن منطقة الحدود العراقية الإيرانية.

وبينت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوتها بلغت 4،5 درجة

على مقياس رختر، وتبعد الهزة (25كم) عن مدينة خانقين والمناطق القريبة، وكذلك ، تبعد

170 كم عن شمال شرق العاصمة بغداد”.





واكدت

الهيئة ان “المواطنين قد شعروا بها شعور واضح في كركوك وخانقين مبينة ، ان العمل

جاري لمراقبة النشاط الزلزالي وتحليل المعلومات ، ولم ترد انباء عن حصول أضرار”.

واضاف

البيان ان “على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة

، والتزام بالوصايا الزلزالية”.

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