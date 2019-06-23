2019/06/23 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xZFu-Ec-Dss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر - " الحقائب الشاغرة .. توافق بمعروف او تأجيل بإحسان ") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر - " الحقائب الشاغرة .. توافق بمعروف او تأجيل بإحسان ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).