مديرية الهندسة العسكرية تفتتح جسر القيارة العائم

2019/06/23 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، ان كوادر مديرية الهندسة العسكرية ممثلة بكتيبة تجسير المقر العام وهندسة ميدان قيادة عمليات نينوى باشرت بتأهيل وافتتاح جسر القيارة الحيوي العائم.

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