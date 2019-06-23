السيد عمار الحكيم يتخلى عن رئاسة تحالف الاصلاح والاعمارويدعو لاختيار البديل

2019/06/23 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلى السيد عمار الحكيم اليوم الاحد عن رئاسة تحالف الاصلاح والاعمار ودعا لاختيار بديل يتولى منصب الرئاسة

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