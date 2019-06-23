2019/06/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة يعلن انسحاب الحكمة من تحالف الإصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 22:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة يعلن انسحاب الحكمة من تحالف الإصلاح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة يعلن انسحاب الحكمة من تحالف الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).