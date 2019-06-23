العراق .. جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين

2019/06/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجلسة تتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، فضلاً عن قراءة ومناقشة بعض مشاريع القوانين.واليكم نص جدول الأعمال حسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب:

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