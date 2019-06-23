2019/06/23 | 22:23

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عاجل | وسائل إعلام سعودية: قتيل و 7 جرحى بهجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة على مواقف سيارات بمطار أبها

عاجل | وسائل إعلام سعودية: قتيل و 7 جرحى بهجوم يعتقد أنه بطائرة

مسيرة على مواقف سيارات بمطار أبها

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