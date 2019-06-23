الصدر يضع بين يدي الشعب عدة نقاط ليكون على اطلاع بما يحدث خلف الكواليس السياسية

2019/06/23 | 22:25

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

رجحت النائب عن المشروع العربي ناهدة الدايني، اليوم الأحد، تصويت البرلمان على مرشحة المشروع لوزارة التربية سفانة الحمداني خلال الأسبوع الجاري، فيما حمّلت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية بقاء 4 وزارات من كابينته ش

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد 23 حزيران 2019، الهيأة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار باختيار رئيس بديل عنه.

وقال الحكيم في بيان، "بعد قرار تيار الحكمة الوطني القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن كتلة بدر النيابية، رزاق محيبس، اليوم الأحد، إن كتلته برئاسة هادي العامري، حددت استحقاقها الانتخابي بما يخص الدرجات الخاصة وسلمته لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ليختار الشخصيات المناسبة، لابعاد الطام

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