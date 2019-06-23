2019/06/23 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجنة دعم الصحفيين تدين اقتحام مقر صحفية "جورنال" واحتجاز الصحفيين

تنظر لجنة دعم الصحفيين بكثير من القلق الى التقارير التي تحدثت عن

اقتحام مجموعة غير محددة الهوية لمقر صحفية "جورنال" في بغداد

يوم السبت 22 يونيو/حزيران حيث ذكرت التقارير ان المجموعة

احتجزت طاقم الصحيفة من صحفيين و محررين داخل مبنى الصحيفة وقد اشارت

المعلومات الى استحواذ تلك المجموعة على كافة الممتلكات الخاصه

بالصحيفة من معدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب وصادروا

محتويتها.إننا في لجنة دعم الصحفيين نطالب السلطات المعنية في العراق بفتح

تحقيق جدّي لبيان مدى دقة هذه التقارير وكشف المسؤولين عن هذه الاعمال

المقلقة، ومحاسبة المرتكبين.واللجنة اذ تشدد في هذا السياق على ضرورة ان تفعل السلطات العراقية

إجراءات حازمة لحماية الصحفيين ، بحسب قرار الجمعية العامة للأمم

المتحدة رقم A/RES/68/163 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من

العقاب، و قرار اليونسكو رقم 29 بشأن إدانة العنف ضد

الصحفيين. كما ندعو الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين وكافة المؤسسات الإعلامية

العربية والدولية والمحلية، والمؤسسات الحقوقية، لإدانة هذا الاعتداء،

والتحرك الفوري لحماية الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة

في العراق، والدفاع عن حرية الصحافة والعمل الصحفي، وحرية الرأي

والتعبير.لجنة دعم الصحفيينجنيف - سويسرا23 يونيو / جزيران 2019

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