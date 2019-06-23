2019/06/23 | 22:29

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داني ألفيش يضع نقطة النهاية مع باريس سان جرمان

اتخذ قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش، المشارك حالياً مع بلاده

في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها على أرضها، قرار الرحيل عن

باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما أعلن الأحد في حسابه على

انستغرام.

وقال ألفيش (36 عاماً) أن "لكل شيء بداية، منتصف ونهاية، والوقت حان

لكي أضع نقطة النهاية هنا"، شاكرا "جميع العاملين على مودتهم

واحترامهم وانخراطهم منذ اليوم الأول.



أنتم تساهمون على جعل هذا

النادي أكثر تميزاً".

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