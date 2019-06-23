الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

2019/06/23 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي،الأحد، فتى واعتدت على مسن بالضرب، وحطمت محتويات مطعم خلال اقتحامها مركز مدينة الخليل التجاري “باب الزاوية”.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت الفتى اسعد النتشة (16 عاما)، واعتدت بالضرب المبرح على المسن سعيد صدقية (50 عاما) واصابته برضوض في كافة انحاء جسده نقل على اثرها لمستشفى الخليل […]

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