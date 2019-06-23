مواقع التواصل الاجتماعي تدفع عراقيا للاعتذار من أمه بعد أن طردها

2019/06/23 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين بقصة امرأة عجوز طردها ابنها من المنزل حافية القدمين.لنشطاء في “فيسبوك” و”تويتر”، وجهوا انتقادات شديدة للرجل الذي طرد والدته، وطالب بعضهم السلطات الأمنية باعتقال الرجل ومعاقبته، وكانت جميع ردود الأفعال عاطفية ومتضامنة مع المرأة العجوز.وأثناء طرد الرجل لوالدته ورمي أغراضها في […]

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