2019/06/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل تنظيم داعش الارهابي الشيخ فرحان شلال الكعيط شيخ عشيرة شمر المقيم غي السعودية في داخل منزل اخيه فجر اليوم في قرية الخزرجية على بعد 2كيلو متر جنوب قضاء البعاج غرب الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فرحان شلال الكعيط الشمري في بيت اخيه بنيران داعش الارهابي بقضاء البعاج بالموصل) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فرحان شلال الكعيط الشمري في بيت اخيه بنيران داعش الارهابي بقضاء البعاج بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).