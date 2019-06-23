2019/06/23 | 23:00

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كتلة دولة القانون النيابية تشدد على الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية

عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية مساء اليوم اجتماعا لبحث

عدد من القضايا المهمة. وبحث الاجتماع مستجدات الاوضاع السياسية في البلد والازمات التي تمر

بها المنطقة وتاثيراتها على الاوضاع في العراق ، كما تم مناقشة عدد من

القضايا المطروحة في مجلس النواب والقوانين التي تبنت كتلة دولة

القانون انجازها ومنها قانون البنى التحتية وقانون سلطة ميناء الفاو

وقانون جرائم المعلوماتية وقانون معالجة العشوائيات وقانون افراز

الاراضي والبساتين .وجدد ائتلاف دولة القانون خلال الاجتماع تاكيده على ضرورة الاسراع في

استكمال الكابينة الوزارية ، وموقفه من قضية الدرجات الخاصة ورؤساء

الهيئات المستقلة بتخويل السيد رئيس الوزراء حرية الاختيار وفق معايير

موضوعية.

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