مسيحي من قلب نينوى يكتشف أوّل طريقة ري آشورية من خلال إختصاصه

2019/06/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد – جميل الجميل راكان فرج الخياط ، سليل حضارة عمرها أكثر من ستة آلاف عامٍ، نشأ في مدينة راسن المليئة بالتراث والآثار، منذ صغره كان يشتمّ رائحة أجداده، ويحلم بالعربات الآشورية وهي تتحرّك من أمامه وتدخل الى الأمبراطورية الآشورية في نينوى وتمرّ صوب النبي يونان وبعدها تتجه إلى بوّابة نركال ومن ثم تأتي …

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