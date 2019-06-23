دمشق: عمل إرهابي يستهدف خطوطا للمرابط النفطية

2019/06/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية استهداف عدد من الخطوط البحرية لمرابط النفط في بانياس بعمل تخريبي إرهابي ما تسبب بتسرب نفطي في منطقة المصب البحري وتعطل عدد من المرابط.ووصف وزير النفط السوري الاعتداء الذي استهدف خطوطا للمرابط النفطية في بانياس بذي طابع إرهابي.وقال علي غانم في اتصال مع قناة “السورية” إن […]

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