 الحكمة: الامين العام لمجلس الوزراء غير مستقل وهو قيادي في سائرون

2019/06/23 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الأحد، تحالفي الفتح وسائرون بالتفرد وتقاسم السلطة بينهما، مشيرا الى ان جميع وزراء سائرون غير مستقلين بما فيهم الامين العام لمجلس الوزراء.وقال المرشدي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “تحالفي الفتح وسائرون انفردا في السلطة وتوزيع المناصب بينهما دون الاخرين”.واضاف ان “جميع وزراء تحالف سائرون […]

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