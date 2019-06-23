مقتدى الصدر يقدم شرحا عن الاوضاع السياسية في العراق ويرفض امتيازات رفحا

2019/06/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مقتدى الصدر، عن اطلاعه الشعب العراقي بما يحدث خلف الكواليس السياسية (البرلمانية والحكومية، فيما اشار الى ان هناك اصرار على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية.وقال الصدر في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في تويتر”اضع بين ايدي الشعب عدة نقاط مهمة ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية”، مبينا انهم...

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