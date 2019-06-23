4 مقالات عن العراق في الصحف العربية والاجنبية يوم الاثنين

2019/06/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أطفال «داعش»..بين الجوع والرفض ليز سلاي واشنطن بوست في عيادة مؤقتة مقامة على أطراف مخيم «الهول» في سوريا، يبكي وينتحب عشرات من آخر وأصغر سكان «خلافة» تنظيم «داعش» الإرهابي المزعومة، بينما ينتظرون رؤية الطبيب الوحيد الموجود.وقد ساهم نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مع قدوم حرارة فصل الصيف اللافحة، في تدهور الحالات الصحية...

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