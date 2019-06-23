استقالة نائب وتقديمها لرئاسة البرلمان

2019/06/23 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب حسن العاقولي، يوم السبت، تقديمه استقالته من منصبه.

وافاد مراسلنا في البرلمان العراقي بأن النائب حسن العاقولي قدم استقالته من منصبه الى رئاسة مجلس النواب.

يشار الى ان النائبين ملحان مكوطر وعبد عون العبادي، أعلنا اليوم السبت انسحابهما من كتلة ارادة النيابية.

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