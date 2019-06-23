2019/06/23 | 23:13

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السياسية

الأحد 23 يونيو 2019 | 10:58 مساءً | عدد القراءات : 29

البرلمان يعقد جلسته غدا للتصويت على الوزارات الشاعرة واعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة

بغداد/...اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاحد، جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين.

وتتضمن الجلسة استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، فضلاً عن قراءة ومناقشة بعض مشاريع القوانين.انتهى 1

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