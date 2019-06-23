2019/06/23 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X3Gr-2mA_V0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الثامنة من العراقية imn - تقديم ندى لؤي و علي الربيعي - 23-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الثامنة من العراقية imn - تقديم ندى لؤي و علي الربيعي - 23-6-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).