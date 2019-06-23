الكعبي وشمه يبحثان سبل تنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر وتعميم تجربة الق بغداد

2019/06/23 | 23:16

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(المستقلة)..بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي مع الفنان نصير شمه ، اليوم الاحد ، المقترح الذي تقدم به الاخير بشأن تطوير مدينة الصدر.

واكد الكعبي دعمه لكافة المبادرات والفعاليات الخيرية والخدمية والإنسانية سيما التي تتعلق بتعميم بتجربة مشروع ” ألق بغداد ” في عموم العاصمة بعد نجاحها في تطوير عدة ساحات في بغداد ، مثمنا دور ” شمه ” وغيره من الفنانين والأدباء والشعراء الذين اهتموا بالقضايا الإغاثية والإنسانية و كانوا سفراء سلام و خير من مثل العراق في الخارج .

وبحث الكعبي مع شمه سبل تنفيذ مقترح تطوير مدينة الصدر ” ، مبديا استعداده الكامل لدعم اي مشروع من شانه تأهيل و تطوير جميع مناطق بغداد ، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للمباشرة في تنفيذ حملة التطوير المذكورة عبر اعتماد خرائط نموذجية وضمن مواصفات ومعايير دولية .

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