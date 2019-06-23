2019/06/23 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوعزت محكمة مدينة الخرطوم للسلطات، اليوم الأحد، بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم، عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر.وقال المحامي عبد العظيم الحسن، في حديث لوكالة ” فرانس برس”: “رفعت دعوى قضائية قبل عشرة أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف، هيئة الاتصالات بإعادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء السوداني يوعز للمجلس العسكري بإعادة خدمة الإنترنت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء السوداني يوعز للمجلس العسكري بإعادة خدمة الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).