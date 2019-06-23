2019/06/23 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CMClw1cRoV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج حديث الملاعب / كلاسيكو الزوراء والجوية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج حديث الملاعب / كلاسيكو الزوراء والجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).