2019/06/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، مع عدد من الجهات المعنية في محافظة ديالى، التدابير والخطط الأمنية الخاصة بمنافذ المحافظة.

وأوضحت هيئة المنافذ في بيان، ان رئيس الهيئة عقد اجتماعا مع محافظ ديالى، ومدير عام العمليات والخطط، وقائد عمليات ديالي، وقائد الفرقة الخامسة، وقائد محور ديالى في هيئة الحشد الشعبي، ومديرَي منفذي المنذرية ومندلي، لمناقشة الخروقات التي تحدث في المنفذين، وسبل معالجتها، بما يمنع الهدر في المال العام ويضمن حماية المنتج والمستهلك، فيما وقع المجتمعون محضرا مشتركا، تضمن اهم التوصيات التي من شأنها معالجة تلك الخروقات.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي والجهات المعنية بديالى يبحثون الخطط الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي والجهات المعنية بديالى يبحثون الخطط الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).