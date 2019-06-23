مجلس ذي قار يوجه مديرية التربية في المحافظة باحتساب الشهادات المستحصلة أثناء ممارسة الوظيفة

2019/06/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأحد، المديرية العامة للتربية في المحافظة باحتساب شهادات الموظفين الذين حصلوا على شهادات أعلى أثناء ممارستهم الوظيفة بحسب الضوابط والتعليمات المعمول بها.

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