كلكامش تكشف اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

2019/06/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشفت مصادر مطلعة عن ابرز اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.وذكر المصدر لكلكامش برس؛ ان ” مرشحي الوزارات هم نجاح الشمري مرشح وزارة الدفاع فيما يكون مرشح وزارة الداخلية ياسين الياسري”.

واضاف ان “مرشحة وزارة التربية هي سفانه الحمداني و لوزارة العدل فاروق امين”.

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