مشعان يهاجم السياسيين السنة.. ويكشف عن مؤامرة

2019/06/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هاجم النائب السابق مشعان الجبوري السياسيين السنة، كاشفا عن مؤامرة لتنصيبهم.وذكر مشعان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لقد تعمدت الاحزاب الاسلامية المهيمنة على السلطة في العراق وحليفتها “الارجنتين” دعم ومشاركة “أسوأ العلمانيين وأحط التجار وأسفل السراق ” ممن عليهم ملفات قضائية ومتورطون بقضايا فساد ممثلين عن السنة.

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