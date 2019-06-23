اتحاد الصحفيين العرب يستنكر دعوة وسائل الإعلام الاسرائيلية في اجتماع البحرين

2019/06/23 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة الصحفي العراقي، مؤيد اللامي، اليوم الأحد، عن استنكاره لدعوة وسائل الإعلام الاسرائيلية في اجتماع البحرين الذي من

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