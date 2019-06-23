دولة القانون تدعو للإسراع بإكمال الحكومة وتمنح عبد المهدي الحرية بملف الدرجات الخاصة

2019/06/23 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شددت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاحد، على الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية، فيما منحت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الحرية في حسم

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