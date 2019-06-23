2019/06/23 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتدى الصدر يكشف كواليس ما يجري ويهدد بـ "شلع قلع"

الأحد / 23 / حزيران - 2019

55

متابعة - كلمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يكشف كواليس ما يجري ويهدد بـ شلع قلع) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يكشف كواليس ما يجري ويهدد بـ شلع قلع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).