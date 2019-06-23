كتلة دولة القانون النيابية تجدد موقفها من على الاسراع في استكمال الكابينة

2019/06/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت كتلة دولة القانون النيابية مساء اليوم اجتماعا لبحث عدد من القضايا المهمة.

وذكر للكتلة انه "تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع السياسية في البلد والازمات التي تمر بها المنطقة وتاثيراتها على الاوضاع في العراق، كما تم مناقشة عدد من القضايا المطروحة في مجلس النواب والقوانين التي تبنت كتلة دولة القانون انجازها ومنها قانون البنى التحتية وقانون سلطة ميناء الفاو وقانون جرائم المعلوماتية وقانون معالجة العشوائيات وقانون افراز الاراضي والبساتين".وجددت كتلة دولة القانون خلال الاجتماع "تأكيدها على ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية، وموقفها من قضية الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة بتخويل السيد رئيس الوزراء حرية الاختيار وفق معايير موضوعية".انتهى

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