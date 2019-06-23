نائب عن الحكمة: عبد المهدي استسلم بشكل كامل للفتح وسائرون

2019/06/23 | 23:27

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الاحد 23 حزيران 2019، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استسلم بشكل كامل للفتح وسائرون.

وقال المرشدي خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد" الذي تبثه قناة العهد، إن "بعض كتل تحالف الإصلاح تمردت على التحالف"، مبينا أن "المكتب السياسي للحكمة اتخذ قرارا بالخروج من الإصلاح بعد خطوة الحكيم، والمعارضة كان خيارا استراتيجيا لتيار الحكمة".

وأضاف، أن"الفتح وسائرون مارسا عملية تقاسم ومحاصصة"، مبينا أن عبد المهدي استسلم بشكل كامل لهما، ومواقفه ضعفت جداً"، موضحا ان "رئيس الوزراء لا يستطيع فتح (شباك) دون الاتصال بسائرون والفتح".

وأشار المرشدي الى أن "امين عام مجلس الوزراء ليس مستقلا وهو قيادي بسائرون، ووزراء تحالف سائرون ليسوا مستقلين ايضا".

وتابع أن "الحكمة لن يأخذ اي حصة من الدرجات الخاصة".

وبخصوص ترشيح عبد الغني الاسدي لحقيبة الداخلية، بين المرشدي أن "تحالف سائرون يدعم ذلك".

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بغداد اليوم - بغداد

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