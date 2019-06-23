العراق..الحكيم يطالب باختيار رئيس بديل عنه

2019/06/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد، الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار باختيار رئيس بديل عنه....

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