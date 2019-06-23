القاء القبض على ثلاثة اشخاص وبحوزتهم ثلاثة الاف تذكرة دخول لملعب الشعب ( مزورة ) لبيعها على الجمهور و ايداعهم بمركز شرطة زيونة

2019/06/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاءالقبضعلىثلاثةاشخاصوبحوزتهمثلاثةالافتذكرةدخوللملعبالشعب(مزورة)لبيعهاعلىالجمهوروايداعهمبمركزشرطةزيونة

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