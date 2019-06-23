2019/06/23 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: البرلمان سيصوت غدا على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري للداخلية

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