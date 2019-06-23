2019/06/23 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن قرار طهران بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبها.ونقلت “رويترز” عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن قول نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إن إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تحسم قرارها بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تحسم قرارها بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).