 البناء معلقا على انسحاب الحكيم من الاصلاح: عليكم بمراجعة انفسكم

2019/06/23 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف البناء احمد الكناني، الاحد، تحالف الاصلاح الوطني الى إعادة ترتيبه وضعه عقب انسحاب رئيسه السيد عمار الحكيم منه، مشيرا الى ان النصر والحكمة اشتكوا من تهميش سائرون لهما.وقال الكناني في تصريح متلفز تابعته/المعلومة/ ان “انسحاب الحكيم من رئاسة تحالف الإصلاح أمر طبيعي وعلى على تحالف الإصلاح إعادة ترتيبه وضعه […]

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